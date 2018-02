PONTE MESSINA: ANCE SICILIA, NON BASTA, NELL'ISOLA DIRITTO A MOBILITà NEGATO (2)

7 febbraio 2018- 16:23

(AdnKronos) - Un handicap che si mantiene intatto per le aziende. "Quelle del resto del Paese sono avvantaggiate rispetto alle nostre perché le loro merci hanno a portata di mano gli snodi intermodali che per noi, invece, distano anche oltre un'intera giornata di viaggio - puntualizza -. Tra l'altro, questo isolamento fa sì che il corridoio europeo Scandinavia-Malta bypassi la Sicilia e che l'Isola resti esclusa anche dagli immensi traffici di merci che viaggeranno lungo la 'Belt and Road Initiative', la 'Via della Seta' che il governo cinese ha lanciato via terra e via mare con il nuovo sistema di project cargo che porta i container dove più facilmente e rapidamente i prodotti possano essere lavorati e trasportati fino ai grandi mercati europei. In conclusione la Sicilia ha bisogno del Ponte, ma non solo. Ha bisogno che la politica dia risposte a questo enorme problema di mobilità" conclude Cutrone.