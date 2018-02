PONTE MESSINA: CANCELLERI (M5S), SOLITA BALLA ELETTORALE, ALLA SICILIA SERVE NORMALITà (2)

5 febbraio 2018- 15:56

(AdnKronos) - "Le priorità, caro Berlusconi, le sceglieranno i siciliani e per questo - conclude Cancelleri - chiedo a tutti quelli che vogliono cambiate le sorti di questa terra di unirsi a noi. Alle regionali abbiamo raggiunto il 35%, adesso vorrei che in Sicilia si raggiungesse il 40% con un milione di voti perché un milione sono le ragioni per le quali vogliamo che il governo nazionale si accorga di noi, cominci a fare un piano infrastrutturale per il sud, migliorare la qualità della sanità regionale siciliana che in questi anni è stata distrutta. Per far questo serve buon senso e una buona visione del futuro e noi ce l'abbiamo. Salutatemi Berlusconi e ditegli che il ponte se lo costruisca a casa sua".