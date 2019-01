16 gennaio 2019- 13:19 Ponte Messina: Musumeci, non è un capriccio ma una necessità

Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "Il Ponte di Messina non è un capriccio per la Sicilia ma una necessità". Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci durante la presentazione dell'accordo tra Caronte&Tourist e Basalt. "Spero che tutti abbiano capito che l'approccio non può essere ideologico - dice - e spero che abbiamo compreso anche i più recalcitranti e i più diffidenti che il Ponte sullo Stretto è una necessità ormai non più rinviabile".