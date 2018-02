PONTE MESSINA: PAGANO (LEGA), STRATEGICO MA SERVE PIANO INFRASTRUTTURE

5 febbraio 2018- 19:46

Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Il Ponte sullo Stretto sì, ma serve contestualmente intervenire su ferrovie, porti, strade, viadotti e autostrade che in Sicilia sono in condizioni disumane. Il Ponte è un'opera strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno e della Sicilia, soprattutto in una visione di apertura verso il Mediterraneo, per intercettare, a esempio, il meglio del traffico internazionale di merci proveniente dal canale di Suez e dirette nel nord Europa, ma parallelamente urge un piano di infrastrutture carenti nell'Isola". A dirlo è Alessandro Pagano, segretario regionale Sicilia occidentale della Lega-Salvini premier. "Se da Trapani per arrivare ad Agrigento servono otto ore, come Salvini ha dimostrato all’Italia, la gente non se ne fa nulla del Ponte - prosegue -. Servono treni a due binari, strade senza buche, autostrade senza interruzioni, porti in competizione con i grandi scali europei, trasporti aerei con prezzi normali e non da vampiri. Serve una grande azione di manutenzione delle condutture idriche, perché è inaccettabile che le città siciliane rimangano a secco. Serve normalità. Queste sono le battaglie della Lega" conclude Pagano.