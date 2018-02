PONTE MESSINA: RUBINO (PD), FAVOLA VECCHIA DI 50 ANNI

5 febbraio 2018- 15:41

Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "A tempo di elezioni, puntualmente, Silvio Berlusconi così come altri leader politici tirano fuori la favola del Ponte sullo Stretto di Messina. Un racconto vecchio di cinquant’anni". Lo dice Antonio Rubino, a nome dei Partigiani del Pd, aggiungendo: "Vorrei fare notare, umilmente, che la Sicilia risulta la regione con il tasso di disoccupazione più alto d’Italia così come il numero dei poveri. La nostra regione ha bisogno di un nuovo racconto e non di volantini pubblicitari vecchi di cinquant’anni". "Mi auguro che Matteo Renzi, su questa roba - conclude Rubino -, prenda le distanze da Berlusconi e si continui con le politiche del 'Patto per la Sicilia', egregiamente condotte da Paolo Gentiloni e Claudio De Vincenti, individuando le priorità vere della Sicilia".