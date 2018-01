PONTE MESSINA: SINDACO, FOLLIA INUTILE E COSTOSA, VECCHIO SPOT ELETTORALE

10 gennaio 2018- 16:46

Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - Il Ponte sullo Stretto? "Una follia sotto ogni punto di vista". Di più. "Un'opera inutile, devastante e costosissima: tre chilometri di cemento in un deserto trasportistico". Il sindaco di Messina, Renato Accorinti, ribadisce con l'Adnkronos la sua contrarietà all'opera dopo l'apertura di ieri del governatore Nello Musumeci, che all'Ars, per il suo discorso programmatico, ha spiegato che essere favorevoli all'infrastruttura "non è una vergogna". Anche se l'opera "importante", ha subito puntualizzato, non è, però, "la più importante" all'attenzione del nuovo esecutivo. Quel progetto il primo cittadino, attivista pacifista e fondatore del movimento 'No Ponte', lo ha studiato nei minimi dettagli. Sotto ogni punto di vista: strutturale, ambientale, occupazionale. "Io rispetto chi la pensa in maniera diversa da me e non criminalizzo nessuno - dice -, ma la mia contrarietà non è frutto di pregiudizi e posizioni ideologiche. Del Ponte mi occupo da 15 anni e per questo posso dire che è un'opera inutile, una follia in una terra in cui mancano ferrovie, porti e aeroporti". Un'infrastruttura per la quale sono già stati "sperperati" milioni di euro e che "mai sarà portata a compimento" perché è "un utile spot elettorale", trovato dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che è "il mago del fumo e delle illusioni", e cavalcato poi da politici di tutti gli schieramenti, "persino da Renzi" per "creare aspettative durante le campagne elettorali".