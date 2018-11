6 novembre 2018- 15:50 Ponte Morandi : Confesercenti, 450 mln danni diretti a imprese(4)

(AdnKronos) - "Si sapeva del problema che c'era legato alla fragilità del Ponte. E' vergognoso - ha detto la presidente De Luise - che passano anni interi prima che si possano prendere delle decisioni. Le lungaggini ci hanno portato a vedere crollare un ponte. Ma il sistema Paese non se lo può permettere e neanche l'economia. Bisogna eliminare le storture che impediscono di far presto quando si sono prese le decisioni".Più in generale, la presidente di Confesercenti ha poi sottolineato la necessità di avere "infrastrutture efficienti che ci consentano di essere competitivi. Se ci vuole più tempo per spostare merci e persone, questo va a incidere sulla competitività del Paese".