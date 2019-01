23 gennaio 2019- 12:39 Ponte Morandi: Aspi, approfondire tema importi demolizione e ricostruzione

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Autostrade "ritiene opportuno fino al 31 gennaio, termine concesso dal Commissario, approfondire i termini legati agli importi e le modalità di erogazione delle somme richieste per la demolizione e ricostruzione del Ponte, al fine di chiarire all’esito di tali approfondimenti il titolo del pagamento con la coerente documentazione, riservandosi ogni opportuna determinazione". E' quanto si legge in una nota di Autostrade per l'Italia in merito al Ponte Morandi.