23 gennaio 2019- 12:37 **Ponte Morandi: Aspi, disposto versamento importi richiesti per espropri**

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Autostrade per l’Italia ha disposto, su richiesta del Commissario Straordinario "e ferme restando le riserve espresse nell’ambito della corrispondenza intercorsa con il Commissario stesso e nei ricorsi presentati, il versamento, nella contabilità speciale indicata, degli importi richiesti per il pagamento degli espropri necessari alla ricostruzione del Ponte Morandi". Così in una nota Autostrade per l'Italia.