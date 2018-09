21 settembre 2018- 16:27 Ponte Morandi: Aspi, erogati contributi a 65 commercianti zona arancione

Roma, 21 set. (AdnKronos) - Sono iniziate ieri le attività di erogazione dei primi contributi da parte della società a commercianti e artigiani che operano nella Zona Arancione, a monte del ponte Morandi, che hanno subito una riduzione di attività importante, a causa della chiusura della viabilità ordinaria della Val Polcevera determinata dal crollo della pila 9 del viadotto. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. "In sole 36 ore, grazie al lavoro di un team dedicato di Autostrade per l’Italia che ha analizzato ogni richiesta pervenuta, sono state soddisfatte 65 richieste di contributi economici", riferisce la società. Le attività di raccolta e analisi delle richieste, che possono essere presentate da artigiani e commercianti interessati presso il Punto di contatto allestito da Autostrade per l’Italia nei locali della scuola Caffaro, proseguiranno per tutta la giornata di oggi e riprenderanno la prossima settimana.