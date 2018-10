22 ottobre 2018- 15:24 Ponte Morandi: Aspi, progetto retrofitting classificato rispettando norme

Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Le strutture tecniche di Autostrade per l’Italia "ritengono doveroso precisare che la decisione è stata assunta nel rigoroso rispetto del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008". E' quanto precisa in una nota la società in relazione alle dichiarazioni attribuite a funzionari del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate da alcuni media sulla presunta irregolarità della qualifica di intervento locale attribuita dal progettista e dalle strutture tecniche di Autostrade per l’Italia al progetto di retrofitting del Ponte Morandi, che è stato approvato dal Provveditorato e dal Ministero. Tale decreto, sottolinea Autostrade, "disciplina in via esclusiva 'i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti'".