14 dicembre 2018- 17:05 Ponte Morandi: Aspi studia progetto per polo ingegneristico a Genova

Roma, 14 dic. (AdnKronos) - Autostrade per l'Italia sta pensando di creare a Genova un polo ingegneristico e di alta formazione associato alle infrastrutture e alla loro manutenzione. Il progetto, che è in corso di studio e che è stato annunciato oggi dall’ad della società Giovanni Castellucci in una intervista al Secolo XIX, potrebbe far convergere nella città di Genova la maggior parte delle competenze del gruppo specializzate su questi fronti, in particolare presenti nella società di progettazione Spea Engineering. Questo nuovo centro, confermano fonti della società all'Adnkronos, potrebbe sviluppare sinergie con l'Università di Genova, anche nella logica di creare una “scuola di formazione” di talenti del settore. L’iniziativa nasce su input di Castellucci, che sta lavorando al progetto insieme ai suoi collaboratori.