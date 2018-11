23 novembre 2018- 10:53 Ponte Morandi: Autostrade, nessuna azione interdittiva a ricostruzione

Roma, 23 nov. (AdnKronos) - "Totalmente fuori luogo interpretare le nostre lettere al Commissario come un'azione interdittiva della ricostruzione del Ponte Morandi". A precisarlo in una nota è Autostrade per l'Italia in merito agli articoli pubblicati stamane dal Secolo XIX e da La Stampa.Autostrade per l’Italia chiarisce in una nota che quanto correttamente riportato "si riferisce a una lettera di accompagnamento del progetto definitivo inviata dalla società al Commissario in data 15 ottobre 2018, in esecuzione degli impegni previsti dalla Convenzione. Successivamente Autostrade per l’Italia ha ulteriormente sviluppato il progetto fino al livello esecutivo e ne ha data pronta comunicazione al Commissario. Interpretare tali lettere come azione interdittiva della ricostruzione del Ponte è totalmente fuori luogo". Fin dai primi momenti dopo la tragedia, Autostrade per l’Italia "ha lavorato a una soluzione di ricostruzione in linea con le aspettative delle Autorità locali e che garantisce tempi di ricostruzione molto contenuti".