26 settembre 2018- 14:07 Ponte Morandi: Casellati, preoccupata, indicare via più rapida ricostruzione

Roma, 26 set. (AdnKronos) - "Ho sempre Genova nella mente e nel cuore. Soprattutto in queste ore, in cui mi auguro si materializzi una risposta importante ed efficace alla ferita ed al dolore della città, soprattutto al suo futuro". E' quanto dichiara in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Genova, dopo il crollo del ponte Morandi e le sue 43 vittime, "ha infatti bisogno di un forte sostegno - rimarca Casellati - il ponte l’ha divisa ma soffre di un isolamento che comprime le sue grandi potenzialità, che - non dobbiamo dimenticarlo - sono le potenzialità del maggiore porto italiano e conseguentemente di un comparto vitale per l’economia nazionale e la sua ripresa. La mancanza delle infrastrutture essenziali per la crescita corre inoltre il rischio di indebolire la stessa politica europea di coesione per quanto riguarda i traffici fra il Mediterraneo ed i forti mercati europei". "Per questo desidero esprimere la mia preoccupazione e un auspicio perché, nel rigoroso rispetto dell’accertamento delle responsabilità, la risposta del mondo politico e istituzionale indichi la via più rapida per la costruzione del nuovo ponte e delle infrastrutture che collegano Genova all’Europa", conclude la presidente.