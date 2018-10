4 ottobre 2018- 16:50 Ponte Morandi: Comi (Fi), bene Bucci, ora basta rinvii

Milano, 4 ott. (AdnKronos) - "Finalmente il Governo ha nominato il sindaco di Genova Marco Bucci commissario per la demolizione e al ricostruzione del Ponte Morandi. A lui gli auguri di buon lavoro, sperando che finalmente il governo dei rinvii cambi rotta e si renda conto che l'emergenza Genova è una priorità su cui occorrono il massimo impegno e scelte tempestive". Lo afferma Lara Comi, europarlamentare di Forza Italia eletta nel Nord-ovest e vicepresidente del Gruppo Ppe, commentando la notizia della nomina di Bucci a commissario. "Sono sicura che saprà fare un ottimo lavoro, come già dimostrato in queste settimane insieme al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dando esempio di concretezza".