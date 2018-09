25 settembre 2018- 17:38 Ponte Morandi: Commissione Mit, da '82 ad oggi lavori per 24 mln, solo 2% speso da Aspi

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Dal 1982 oggi i lavori strutturali eseguiti sul ponte Morandi ammontano a 24,6 milioni di euro. Il 98% dell'importo è stato speso prima del 1999, anno della privatizzazione di Autostrade; dopo il 1999 è stato speso solo il 2% di questo importo. E' quanto rileva la Commissione ispettiva del Mit. L'investimento annuo è stato pari a 1,3 milioni nel periodo 1982-1999, per un totale, in questi 17 anni, di 24,14 milioni di euro circa. L'investimento medio annuo è stato di 23 mila euro nel periodo 1999-agosto 2018, per un totale nel periodo di 19 anni, di 470 mila euro circa. L'investimento medio annuo nel periodo 1999-agosto 2918 per interventi non strutturali è stato pari a 423 mila euro per un totale, nel periodo, di 8,7 miliardi di euro circa.