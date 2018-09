25 settembre 2018- 16:31 Ponte Morandi: Commissione Mit, improcrastinabile messa in sicurezza

Roma, 25 set. (AdnKronos) - Nel progetto esecutivo di manutenzione del Ponte Morandi di Aspi sono presenti "valori del tutto inaccettabili, cui doveva seguire, ai sensi delle norme tecniche vigenti, un provvedimento di messa in sicurezza improcrastinabile". E' quanto conclude la Commissione ispettiva del Mit, nel riferire che "dalle informazioni a disposizione di questa Commissione non fu invece assunto alcun provvedimento con tali caratteristiche". "Di tale informazione di evidente enorme importanza non era a conoscenza il personale dirigenziale Aspi", sottolinea la Commissione."Nel progetto esecutivo di intervento locale (secondo l'nquadramento dato da Aspi al progetto esecutivo di ottobre 2017) sugli stralli della pila 9 e sugli impalcati tampone, la verifica di sicurezza della trave di bordo - riferisce la Commissione - non è soddisfatta per sollecitazioni sia di taglio sia di flessione. Il rapporto da capacità e domanda (definito fattore di sicurezza nei documenti di progetto) per la flessione, è contenuto nell'intervallo (0,71; 1.01). in funzione delle ipotesi di degrado assunte, degrado d'altra parte non ben noto. Lo stesso indice, per il caso del taglio, è contento nell'intervallo (0.58; 0.93), in funzione delle ipotesi di degrado assunte, degrado d'altra parte non ben noto".