24 settembre 2018 Ponte Morandi: Conte, dl al Quirinale domani mattina

Roma, 24 set. (AdnKronos) - "Stiamo attendendo i tempi tecnici" riguardo ai "riscontri degli uffici del Mef, confidiamo di inviare il testo al Quirinale già domattina". Così Giuseppe Conte, risponde alle domande dei cronisti sul dl emergenze che reca anche misure sul ponte Morandi di Genova.Della ricostruzione del ponte "non si è discusso nel cdm di oggi per la semplice ragione che quel decreto è già passato in cdm - puntualizza Conte - la formula 'salvo intese' non vi inganni, serve solo ad affinare" il testo, "cosa che è successa", anche alla luce del "forte impatto su una comunità locale". Quanto alla nomina del commissario per la ricostruzione, "non sono venuto meno alle promesse fatte a Genova - rimarca Conte - io ho detto che 'ci sarà un commissario entro 10 giorni dall'entrata in vigore del dl, quindi quei 10 giorni calcolateli correttamente".