4 ottobre 2018- 12:40 Ponte Morandi: Conte, mai smesso di lavorare per Genova

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - Dal giorno del crollo del ponte Morandi "non abbiamo nemmeno per un minuto smesso di lavorare per restituire a Genova il ponte e garantire il pieno ritorno alla normalità". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco, patrono d'Italia.