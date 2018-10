10 ottobre 2018- 14:50 Ponte Morandi: De Luca a Battelli, maggioranza divisa su poteri commissario

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Nell'ambito dell'esame del Decreto Genova in commissione Politiche europee, il gruppo Pd ha evidenziato le forti criticità presenti nel testo. In particolare, appaiono ambigue, confuse e pericolose le norme che attribuiscono al Commissario poteri in deroga ad ogni disposizione di legge extra penale, e che impongono solo il rispetto di vincoli Ue non derogabili, senza precisare però il tenore di tali principi e regole europee. Ulteriori perplessità hanno riguardato la legittimità delle procedure di affidamento previste". Lo afferma Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche europee, replicando al presidente Sergio Battelli (M5S)."Il timore espresso è che il Decreto crei profonde incertezze e rischi di contenziosi enormi che potranno rallentare e bloccare la ricostruzione. La posizione del Pd ha alimentato dubbi e fratture anche in seno alla maggioranza, la quale è stata costretta, per mancanza di numeri in Commissione, a chiedere un rinvio della discussione. Ancora una volta, improvvisazione e superficialità' rischiano di penalizzare i cittadini italiani. Genova non merita questo".