12 novembre 2018- 11:53 Ponte Morandi, demolizione al via il 15 dicembre

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario alla Ricostruzione di Ponte MorandiMarco Bucci a 'SkyTg24'. "I lavori partiranno non appena il ponte sarà dissequestrato - ha proseguito - non appena avremo il progetto scelto, lo manderemo al procuratore e al gip per vedere le loro osservazioni, per includerle nel progetto e partire".