10 ottobre 2018- 09:50 Ponte Morandi: Di Maio, 300 mln li metterà Autostrade

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "I 300 milioni di danni li chiediamo ad Autostrade e ci sarà certamente la cig per la zona rossa". Ad affermarlo il vicepremier, Luigi Di Maio, intervenendo a Radio Anch'io. Commentando la richiesta avanzata da parte degli sfollati di un intervento di Autostrade nella ricostruzione del pone, "non credo che lo chiedano in coro. Quello che chiedono è di ricostruire subito", ha detto Di Maio ribadendo che la ricostruzione non può essere affidata "a chi lo ha fatto cadere".