21 ottobre 2018- 15:42 Ponte Morandi: Di Maio, Autostrade potrà rimuovere macerie

Roma, 21 ott. (AdnKronos) - "Non c'è un ritorno in campo di Autostrade". A puntualizzarlo il vicepremier Luigi Di Maio. La società concessionaria "può rimuovere le macerie. Si può prevedere questo impiego ma non la ricostruzione. Non dovrà mettere una pietra in più l'impresa che ha fatto crollare il ponte", ha detto a '1/2 h in più'.