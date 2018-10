4 ottobre 2018- 09:23 Ponte Morandi: Di Maio, oggi il nome del commissario (2)

(AdnKronos) - "Il nuovo decreto da super poteri al commissario per ricostruire in tempi rapidi, questo è il nostro obiettivo e lo faremo in tempi rapidissimi perché Genova possa tornare al più presto alla serenità", aggiunge Di Maio.