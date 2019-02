21 febbraio 2019- 14:48 Ponte Morandi: domani esce 'C'è da fare', brano per Genova di Paolo Kessisoglu

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - Una canzone per Genova. Per aiutare la città e il quartiere colpiti dal crollo del ponte Morandi dello scorso agosto con un progetto di riqualificazione territoriale. Esce domani il brano 'C’è da fare', scritto da Paolo Kessisoglu, attore, conduttore e comico genovese, che il giorno tragedia in cui persero la vita 43 persone ha iniziato a comporre una canzone d’amore per la città e la sua gente, uno stimolo ad aprirsi e a chiedere aiuto. A inciderla insieme a Kessisoglu tantissimi artisti del panorama musicale italiano: Annalisa, Arisa, Boosta, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gino Paoli, Giorgia, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Izi, J-Ax, Joan Thiele, Lo Stato Sociale, Luca Carboni, Malika Ayane, Mario Biondi, Massimo Ranieri, Mauro Pagani, Max Gazze’, Nek, Nina Zilli, Nitro, Raphael Gualazzi, Ron e Simona Molinari. "Tante scelte degli artisti sono state di cuore", ha detto Kessisoglu in conferenza stampa a Milano per presentare il brano. E la canzone che ne è risultata è "un buon impasto, con i cantanti che si passano la palla in modo naturale". 'C’è da fare' edito da Sony Music sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali, nei punti vendita La Feltrinelli su Ibs.it e instore. Kessisoglu ha spiegato che "il giorno del crollo del ponte Morandi mi trovavo lontano negli Stati Uniti e non potendo fare nulla, trovato un pianoforte in una libreria di San Francisco, mi sono seduto e ho scritto questa canzone per Genova di getto. Le note scivolavano giù dalle mie dita senza fatica, erano l’espressione della mia incredulità e del mio sgomento. Tornato in Italia ho ripreso quelle note che mi erano rimaste dentro e ho scritto il testo. Ne è nata una canzone d’amore per la mia città, uno stimolo a non mollare, a non chiudersi ma ad aprirsi chiedendo aiuto in un momento difficile".