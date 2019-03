12 marzo 2019- 16:24 Ponte Morandi: Fincantieri, 'su torta logo Infrastructure'

Roma, 12 mar. (AdnKronos) - Con riferimento alle polemiche in corso sul taglio della torta a forma di ponte tagliata al termine della cerimonia di inaugurazione del nuovo stabilimento di Valeggio sul Mincio, avvenuta ieri, Fincantieri in una nota precisa che la torta in questione "non rappresentava altro che il logo della propria controllata Fincantieri Infrastructure. Ogni altra chiave di lettura che si vuole dare alla vicenda risulta totalmente priva di fondamento".La società, inoltre, "esprime il proprio sdegno per interpretazioni assolutamente strumentali che offuscano il significato dell’evento di ieri, vale a dire la riapertura di un sito produttivo che dà e darà lavoro a chi lo aveva perso".