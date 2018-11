14 novembre 2018- 10:39 Ponte Morandi: Furlan, 3 mesi fa il crollo, troppi ritardi su decreto avvio lavori

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - "Tre mesi fa il crollo del ponte Morandi: 43 vite spezzate. Genova ferita al cuore. Poi tante promesse. Quando sara’ approvato il decreto in via definitiva per consentire al commissario di avviare i lavori? La Cisl dice basta con questi ritardi”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, ricordando la tragedia di Genova a tre mesi esatti della tragedia dello scorso 14 agosto.