27 settembre 2018- 10:41 Ponte Morandi: Gasparri, dal governo caos e bugie

Roma, 27 set. (AdnKronos) - “Mentre litiga sullo sfondamento ulteriore del deficit pubblico, il governo ha totalmente abbandonato Genova. Hanno fatto le passerelle nella città ligure promettendo di tutto e di più. Il presidente del Consiglio, davanti ai cittadini, ha sventolato un decreto evidentemente falso perché non ha preso ancora corpo. Conte ha mentito a una città ferita e oggi in profonda crisi e in attesa di risposte". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri."Fanno bene -aggiunge- quei cittadini che pensano anche di coinvolgere Grillo nella loro protesta e nella loro esasperazione. È infatti lui il riferimento di un movimento che esprime ministri indegni come Toninelli. Le sciocchezze di questo personaggio offendono i vivi e i morti. Il ponte per ballare e per mangiare è una cosa che non si può sentire. La Regione e il Comune avevano avanzato proposte precise, indicato chi doveva pagare e chi doveva realizzare il ponte. Il governo invece ha seminato soltanto caos e bugie. A questo punto deve intervenire anche il Presidente della Repubblica, come garante supremo delle istituzioni e come persona che si è recato più volte in queste settimane a Genova per essere accanto alla città".