1 ottobre 2018- 12:49 Ponte Morandi: Gelmini, ennesima frase choc Casalino, vergogna

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "Mentre Genova piangeva 43 morti, l’ennesima frase choc di #Casalino sul suo Ferragosto mancato: un vulnus per il governo e una vergogna per il Paese. Rispetto per Genova e i genovesi!”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.