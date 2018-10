2 ottobre 2018- 20:28 Ponte Morandi: Gemme in bilico, nome commissario in stand-by

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - Ieri mattina l'annuncio del premier su Facebook: "nelle prossime ore formalizzerò la nomina del commissario per la ricostruzione" del Ponte Morandi di Genova. Ma a più di 36 ore tutto tace. E il nome di Claudio Gemme, il manager di Fincantieri che nei giorni scorsi veniva dato per certo, all'improvviso sembra decisamente in bilico: il suo nome con ogni probabilità potrebbe saltare, complice il conflitto di interesse per il ruolo rivestito in Fincantieri, che lo stesso Gemme aveva assicurato di essere pronto a lasciare in caso di nomina. A spingere sul nome del manager genovese era stata soprattutto la Lega, che aveva tuttavia ottenuto l'ok dei 5 Stelle. Ma un altro nome sarebbe già sul tavolo.