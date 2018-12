30 dicembre 2018- 13:32 Ponte Morandi: imprese zona rossa ripartono, Ferrometal si trasferirà a Borzoli

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - Capodanno di speranza per le principali imprese della zona rossa, diverse delle quali erano state costrette a interrompere la loro attività a causa del crollo del Ponte Morandi di Genova. Riprenderà dai primi di gennaio le attività Ferrometal, società specializzata nel trattamento del metallo, mentre è già ripartita la Acremoni di Bruno Vassallo, azienda che realizza stampi plastici per imbarcazioni nautiche. Sono in tutto 5 aziende di medie dimensioni, del fatturato medio di 5-6 milioni, che hanno chiuso nelle scorso settimane un accordo con Autostrade per l’Italia. La concessionaria ha investito circa 20 milioni per ripagare i macchinari che erano andati perduti, finanziare il periodo di business interruption e rilevare capannoni e terreni non più utilizzabili, consentendo ad alcune di queste imprese di spostare l’attività in zone limitrofe. Un punto fondante degli accordi è stato l’impegno da parte delle aziende a mantenere inalterati i livelli contrattuali.Ferrometal si trasferirà a Borzoli dopo aver ottenuti gli indennizzi di Autostrade: il 31 dicembre arriverà la firma del contratto di locazione dell'area comunale a Brozoli che sarà allestita per poter riprendere l'attività tra forse sei mesi. "Abbiamo presentato la nostra richiesta ad Aspi ed è stata accolta, questo ci consentirà di ripartire", spiega a 'Il Secolo XIX' Mario Cassano, contitolare con il fratello Giovanni dell'azienda.