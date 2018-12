30 dicembre 2018- 13:32 Ponte Morandi: imprese zona rossa ripartono, Ferrometal si trasferirà a Borzoli (2)

(AdnKronos) - "Siamo l'unica azienda in zona rossa che non ha potuto accedere alle esenzioni fiscali perché nel decreto era stato sbagliato il nome: risultava la Ferrometal Servizi di corso Perrone, un'altra realtà che non ha nulla a che fare con noi, ma la correzione è stata fatta quando le scadenze fiscali erano orami alle spalle", spiega ancora Cassano."Trovare una sede alternativa alla nostra attività è stato arduo, Terzo Valico e Granda precludono l'utilizzo di molte aree, l'Autorità portuale ci ha dato speranze poi rilevate illusioni. E ci siamo trovati a un punto in cui, perdendo 200 mila euro al mese, le banche avrebbero potuto sancire la nostra fine per sempre", sottolinea Cassano.