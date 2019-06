28 giugno 2019- 18:04 Ponte Morandi: M5S, 'nota cdr Rainews24 conferma malafede'

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - “Leggiamo con stupore la nota del Cdr di Rainews24 contenente dei commenti con riferimenti anche di carattere politico. Ricordiamo che i giornalisti non sono degli opinionisti e dovrebbero limitarsi a raccontare i fatti. Nella nota, invece, si va decisamente oltre. A questo punto ci viene un dubbio: forse qualcuno ha agito in malafede?”. Così il M5S in una nota.