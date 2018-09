28 settembre 2018- 17:46 Ponte Morandi, Mattarella firma decreto

Roma, 28 set. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato alle 17 il decreto legge per l'emergenza legata al crollo del Ponte Morandi a Genova. Il provvedimento potrà quindi essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, entrare in vigore e iniziare l'iter parlamentare per la conversione in legge. Quanto al nome del commissario, questa mattina il ministro dell'Interno, Matteo Salvini ha detto che dovrebbe arrivare "entro oggi". "Noi abbiamo dato un consiglio di un curriculum di altissima professionalità genovese che ha girato il mondo - ha spiegato Salvini -. Serve un manager, qualcuno onesto, pulito. Il nome lo hanno Conte e Di Maio. Per quello che mi riguarda spero che si chiuda oggi".Il titolare del Viminale ha poi annunciato che domenica e lunedì sarà a Genova "e tornerò tutte le volte che serve e che sarà necessario. A me sarebbe piaciuto anche Bucci, potrebbe essere il secondo nome" ha concluso il vicepremier.