18 dicembre 2018- 17:57 Ponte Morandi: Mit, affidato appalto, entro 2019 completamento opera

Roma, 18 dic. (AdnKronos) - Si conclude con oggi l’iter avviato a metà di novembre con la conversione in legge del “Decreto Genova” (L. 130/2018): è stato affidato l’appalto dei lavori per la ricostruzione del viadotto Polcevera sulla base delle specifiche tecniche approvate dal Commissario Marco Bucci il 15 novembre 2018 (Decreto numero 5). Le imprese aggiudicatarie sono Salini - Impregilo, Fincantieri e ItalFerr del gruppo Fs per la parte progettuale, per un costo totale di 202 milioni di euro (“tutto compreso e nulla escluso”, come indicato dal Decreto n. 19, di firma odierna). Lo riferisce il Mit in una nota. Le aziende si sono impegnate a rispettare un crono-programma, che prevede il completamento strutturale dell’opera entro la fine del 2019.“Oggi si compie un passo importante per il futuro della città - spiega il Commissario Marco Bucci -. Abbiamo chiesto all'architetto Renzo Piano di sovraintendere al progetto, per garantire l’aderenza all’idea originale e la qualità di realizzazione della stessa. L’architetto Piano ha accettato l’incarico in forma di donazione alla città di Genova. Abbiamo ricevuto una lettera dall’azienda Cimolai e dall’architetto Santiago Calatrava, in cui si esprime la disponibilità alla collaborazione per lavorare allo sviluppo del nuovo viadotto per il bene della città di Genova e dell’Italia. Considero questa offerta molto positiva e nei prossimi giorni la esamineremo nei dettagli”.