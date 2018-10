15 ottobre 2018- 19:04 Ponte Morandi: Mit, con metodo commissione massima correttezza (2)

(AdnKronos) - “Ogni audizione è stata corredata da un verbale che non è stato subito inviato agli interlocutori per la necessità di metterlo prima a disposizione, eventualmente, dell’Autorità giudiziaria. Peraltro, vale la pena precisarlo ancora, le risultanze della Commissione non si sostituiscono agli accertamenti di natura penale. Inoltre, come è evidente, in sede di procedimento amministrativo Autostrade ha e avrà tempo e modo di far valere le proprie controdeduzioni su quanto accaduto a Genova il 14 agosto scorso”, chiude la nota Mit.