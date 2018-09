22 settembre 2018- 14:47 Ponte Morandi: P.Chigi, stesura decreto in fase finale, presto al Quirinale

Roma, 22 set. (AdnKronos) - La stesura del decreto legge legato all'emergenza per il crollo del Ponte Morandi a Genova è nella fase finale e nelle prossime ore il testo verrà inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le sue valutazioni. Quindi, dopo la firma, ci sarà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi.