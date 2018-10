24 ottobre 2018- 12:53 Ponte Morandi: Pd, si discute dl ma Toninelli non c'è

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Nessun ministro in aula, Toninelli compreso". E' la denuncia di Raffaella Paita, intervenuta a nome del Pd in aula alla Camera, dove è in corso l'esame del decreto emergenze che contiene anche le misure per il Ponte Morandi a Genova. In aula sul decreto, dicono i dem, solo un paio di sottosegretari.