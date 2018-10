10 ottobre 2018- 19:14 Ponte Morandi: Raciti a M5S, maggioranza divisa, chiacchiere zero

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Ai grillini in commissione Affari Europei rispondo che le chiacchiere stanno a zero". Lo dichiara Fausto Raciti, componente del Partito Democratico in XIV Commissione della Camera."Il Def oggi è passato di misura, viste le assenze in maggioranza. E sul decreto Genova non avevano i numeri per approvarlo, quindi sono stati costretti a rinviare il voto a domani. Si chiama matematica. Il resto - conclude l'esponente Pd - è fuffa per provare a coprire le strane assenze dei loro in commissione".