6 novembre 2018- 16:16 Ponte Morandi: Rixi, auspicio dissequestro area primi dicembre (2)

(AdnKronos) - E di scommessa Rixi ha parlato anche per il porto di Genova, che "è il primo contributore netto della fiscalità italiana, con circa 4 miliardi di euro, generati in gran parte dallo sdoganamento di merci straniere". "Quindi -ha detto- se il porto non riparte, le merci si sposteranno in altri porti come quello di Anversa e gli altri del Nord Europa. Questa è una scommessa che il nostro paese può perdere: rischia tutta la filiera logistica italiana e rischia la competizione con il Nord Europa".