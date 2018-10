24 ottobre 2018- 21:50 Ponte Morandi: Rixi, in arrivo con dl fiscale altri 15 mln per porto

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - Oltre a quanto contenuto nel dl Genova è previsto lo stanziamento di altri 15 milioni di euro nel Decreto fiscale per il porto, per cui sono previste anche procedure semplificate per interventi necessari a rilanciare lo scalo, oltre che ulteriori risorse nella legge di bilancio per autotrasporto, imprese e portualità. Ad affermarlo è il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Edoardo Rixi durante il proprio intervento alla Camera nella discussione del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109 ‘disposizioni urgenti per la città di Genova’. "Il decreto Genova - ha sottolineato- deve essere il punto di partenza di un nuovo processo in cui le istituzioni, governo ed enti locali, lavorino assieme per dare risposte efficaci e in tempi rapidi ai cittadini e per la loro sicurezza. Il decreto Genova ha coinvolto tutti e le risposte al territorio arriveranno senza aspettare i tempi di un processo che stabilisca le responsabilità, perché cittadini senza casa e imprese non possono aspettare 15 anni. Vogliamo rendere disponibili le risorse da subito ad aziende e privati che hanno subito danni e disagi, far ritornare Genova a crescere". "Siamo arrivati all’inizio della conversione in legge del decreto in meno di due mesi dal crollo del Viadotto Morandi - ha ricordato Rixi - con uno stanziamento di risorse di oltre 600 milioni di euro e 450 assunzioni, che rispondono alla quantificazione delle necessità per fronteggiare l’emergenza della città di Genova e farla ripartire, dare un tetto agli sfollati, alle imprese e al porto di poter ripartire".