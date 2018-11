27 novembre 2018- 15:33 Ponte Morandi: Rixi, tanti progetti, obiettivo entro Natale inizio demolizione

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Il fatto che siano pervenute molte proposte progettuali per la ricostruzione del Ponte Morandi è sicuramente positivo e la scelta potrà essere presa su un ampio ventaglio di alternative. Nei prossimi giorni al ministero incontreremo il commissario alla ricostruzione Bucci per avere un dettaglio dell’analisi ricognitiva sui progetti sul tavolo". Così in una nota il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi.Certamente, rileva, "cercheremo di tenere conto delle ricadute sull’occupazione locale, sulla sostenibilità del cantiere, sull’impatto sul quartiere, oltre che sulla rapidità di realizzazione e sull’efficacia della nuova infrastruttura. C’è la volontà da parte di tutti perché i lavori di demolizione inizino prima di Natale per arrivare nel minor tempo possibile alla fase della ricostruzione". Come Ministero delle Infrastrutture, attraverso le strutture competenti, conclude Rixi, "abbiamo già iniziato la definizione delle prime importanti modalità attuative delle misure contenute nel dl Genova, a partire dal porto e intermodalità ferroviaria".