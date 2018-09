25 settembre 2018- 18:28 Ponte Morandi: Rosato, dl in alto mare come promesse elettorali

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Ora non ci sono le coperture finanziarie. Ve ne eravate dimenticati. Pensavate fosse una promessa elettorale e bastava annunciarla. Tanto si può scaricare sempre la colpa sui funzionari dello Stato”. Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, vice-presidente della Camera, a proposito delle precisazioni del Mef sull’iter del dl Genova.“Sono passati 42 giorni dalla tragedia - continua - due settimane dal suo esame in Consiglio dei ministri e ancora il decreto è in alto mare, inesistente ed inefficace. Come il commissario. A noi, opposizione, spetta richiamarvi alla realtà, che ancora una volta non è virtuale, ma fatta di persone e imprese che vogliono capire come Genova si può risollevare”.“Dopo il crollo del Ponte Morandi vi avevamo offerto disponibilità a lavorare insieme. Avete risposto con supponenza e arroganza, perché sapete fare tutto voi. Si vede”, conclude.