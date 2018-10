10 ottobre 2018- 09:17 Ponte Morandi: Salvini, i 50 mln a garanzia case sfollati

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "I soldi gli sfollati li avranno. Ieri sera, in questa riunione a Palazzo Chigi, abbiamo trovato ulteriori 50 milioni a garanzia delle case degli sfollati, che hanno diritto a sapere di sapere entro dicembre dove andranno a vivere". Lo annuncia Matteo Salvini, ospite di Agorà su Rai3.Il vicepremier difende il titolare dei Trasporti e delle Infrastrutture, il grillino Danilo Toninelli. A chi gli domanda se abbia lavorato bene su Genova, "ma sì - risponde - stiamo parlando di un disastro senza precedenti. Trecento metri di viadotto autostradale che piombano sulla testa della gente non me li ricordo in 45 anni di vita".