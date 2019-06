19 giugno 2019- 13:42 Ponte Morandi: Salvini, 'il 28 giugno a Genova per abbattimento finale'

Roma, 19 giu. (AdnKronos) - "Conto di essere a Genova il 28 giungo per l'abbattimento definitivo di quello che resta del Ponte Morandi e per procedere a un'altra promessa che vogliamo mantenere nei tempi e nei modi con la costruzione di un nuovo ponte". Lo dice Matteo Salvini in diretta.