12 dicembre 2018- 13:32 **Ponte Morandi: Toninelli, cantieri a giorni, ce la faremo entro 2019**

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "Stamattina al Ministero ho incontrato il commissario Bucci per discutere delle operazioni di demolizione e ricostruzione del Ponte di Genova. Il lavoro procede spedito e a giorni partiranno i cantieri che ridaranno alla città la normalità che merita". Lo scrive su Facebook il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. "Abbiamo visto i progetti: ci sono i soldi per la nuova infrastruttura, per gli sfollati e per ogni esigenza. Tutto dovrà essere pagato da Autostrade per l’Italia, come è doveroso che sia. Credo - sottolinea - che ce la faremo a ultimare i lavori sul ponte entro il 2019".