15 settembre 2018- 16:46 Ponte Morandi: Toninelli, cercano di danneggiarmi ma non mollo

Roma, 15 set. (AdnKronos) - "Stanno cercando in ogni modo di danneggiare la mia immagine per fermare la mia azione e quella del M5S. Tutto come previsto. Di errori, di leggerezze ne ho commessi e ne commetterò ancora. E naturalmente mi scuso di questo. Ma nulla che abbia a che vedere con la sostanza del lavoro che sto facendo. Niente rispetto alle ruberie e ai sistemi di potere che loro hanno messo in piedi in questi decenni". A scriverlo in un post su Facebook è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, intervenendo dopo le polemiche per la foto con sorriso dallo studio di 'Porta a Porta' con il plastico del Ponte Morandi tra le mani."Decenni in cui i potenti sono diventati sempre più forti e tutti noi cittadini per bene sempre più deboli. Ora però siamo al Governo. E io sono a capo di uno tra i ministeri che più si addentrano nella carne viva del blocco di potere che ci ha saccheggiato. L'unico modo che hanno per fermarci è allontanare la gente che ci ama e che ci guarda le spalle. Io - sottolinea Toninelli - non mollo, ci mancherebbe. Ma non mollate neppure voi. In pochi anni cambieremo tutto in meglio".