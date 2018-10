15 ottobre 2018- 18:31 Ponte Morandi: Toninelli, convenzione Aspi cucita su misura (2)

(AdnKronos) - "E il Pd, erede di quel governo Prodi a cui la Ragioneria dello Stato aveva allora scritto, ha avuto la faccia tosta anche di accusarci di violare la legge perché vogliamo togliere la concessione ad Autostrade dopo la strage di Genova. Quando proprio loro avevano approvato una concessione piena zeppa di regole illegittime", proseguono Toninelli e Fantinati. "E - sottolinea - ne erano consapevoli. Per fortuna dell’Italia, non ci siamo fatti bloccare dalle loro minacce, perché anteponiamo l’interesse dei cittadini a quello dei potentati economici che i governi della Casta hanno favorito. Le nostre decisioni erano corrette, legali. Nonostante abbiano cercato di bloccarci con cavilli adottati in spregio delle leggi. I cittadini hanno capito chi rispetta le regole e chi le manipola per interessi di parte".