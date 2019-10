1 ottobre 2019- 12:29 Ponte Morandi: Toninelli, 'fiero di ciò che abbiamo fatto per Genova'

Roma, 1 ott. (AdnKronos) - "La costruzione del nuovo ponte di Genova prosegue come da programma. La posa del primo tratto stradale fatta oggi ne è la conferma. Il porto a luglio ha registrato un record di merci movimentate. Gli sfollati hanno tutti una nuova casa. Fiero di ciò che abbiamo fatto per Genova". Lo scrive in un tweet l'ex ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, senatore del M5S.