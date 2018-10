12 ottobre 2018- 17:00 Ponte Morandi: Toninelli, in dl 72 mln per pieno indennizzo sfollati

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - "Lo avevamo promesso e siamo stati di parola. Ecco nel decreto emergenze 72 milioni per un pieno indennizzo agli sfollati di #Genova. Il diritto a una nuova casa viene prima di tutto. In arrivo aiuti anche a imprese. E' così che la città torna pian piano alla sua normalità". Così in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.